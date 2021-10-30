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«Рубин» — ЦСКА: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет

«Рубин» — ЦСКА: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет
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30 октября в Казани состоится матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех казанцев оценён экспертами в 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры не уверены, что матч «Рубин» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на гол в первые 15 минут — за 3.20.

Прогноз Александра Мостового на матч «Рубин» — ЦСКА.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».

Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».

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