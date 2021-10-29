Бой Петр Ян — Кори Сэндхаген: где смотреть онлайн UFC 267, какие прогнозы и ставки

30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби россиянин Пётр Ян сразится с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC. Сэндхаген стал соперником Яна после того, как Алджэмейн Стерлинг отказался от реванша с российским спортсменом, сославшись на травму шеи.



Вечер единоборств UFC 267 стартует в 16:00 мск, а бой Ян – Сэндхаген начнётся не ранее 20:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире поединок покажет телеканал «РЕН ТВ».



Эксперты считают Петра Яна явным фаворитом. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.34, это примерно 71% вероятности. Поставить на победу Сэндхагена можно за 3.50 (27%). На ничью дают коэффициент 50.00 (2%).



Ставки на победу Яна по очкам принимаются за 2.50. Победа Яна нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идёт за 3.10.



Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.



Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.



Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачёв — Хукер.