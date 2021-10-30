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Кард UFC 267 – список всех участников турнира 30 октября, на кого ставить

Кард UFC 267 – список всех участников турнира 30 октября, на кого ставить
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30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где будут драться сразу десять российских бойцов. В со-главном событии бойцовского вечера наш соотечественник Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире главные бои покажет телеканал «РЕН ТВ».

Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачёв — Хукер.

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