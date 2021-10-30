Кард UFC 267 – список всех участников турнира 30 октября, на кого ставить

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где будут драться сразу десять российских бойцов. В со-главном событии бойцовского вечера наш соотечественник Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире главные бои покажет телеканал «РЕН ТВ».

Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.

Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.



Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.



Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачёв — Хукер.