Кард UFC 267 – список всех участников турнира 30 октября, на кого ставить

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где будут драться сразу десять российских бойцов. В со-главном событии бойцовского вечера наш соотечественник Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире главные бои покажет телеканал «РЕН ТВ».
Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.
Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.
Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.
Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачёв — Хукер.
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