Петр Ян — Кори Сэндхаген: прямая трансляция боя на РЕН ТВ, прогнозы и коэффициенты на бой

30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби россиянин Пётр Ян сразится с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC. Сэндхаген стал соперником Яна после того, как Алджэмейн Стерлинг отказался от реванша с российским спортсменом, сославшись на травму шеи.
Вечер единоборств UFC 267 стартует в 16:00 мск, а бой Ян – Сэндхаген начнётся не ранее 20:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире поединок покажет телеканал «РЕН ТВ».
Прогноз Александра Емельяненко на бой Ян — Сэндхаген.
Эксперты считают Петра Яна явным фаворитом. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.34, это примерно 71% вероятности. Поставить на победу Сэндхагена можно за 3.50 (27%). На ничью дают коэффициент 50.00 (2%).
Ставки на победу Яна по очкам принимаются за 2.50. Победа Яна нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идёт за 3.10.
Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.
Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.
Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачев — Хукер.
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