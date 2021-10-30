Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Ислам Махачев — Дэн Хукер: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, когда бой

Ислам Махачев — Дэн Хукер: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, когда бой
Комментарии

30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев проведёт рейтинговый бой против Дэна Хукера из Новой Зеландии. Махачев занимает пятое место рейтинга в лёгком весе, Хукер находится на шестой строчке.

Вечер единоборств UFC 267 стартует в 16:00 мск, а бой Махачев — Хукер начнётся не ранее 20:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире поединок покажет телеканал «РЕН ТВ».

Эксперты считают Ислама Махачева явным фаворитом. На победу россиянина предлагают коэффициент 1.13, это примерно 82% вероятности. Поставить на победу Хукера можно за 6.10 (16%). На ничью дают коэффициент 51.00 (2%).

Если бой пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.80. Досрочное завершение поединка оценено в 1.90.

Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачев — Хукер.

Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021