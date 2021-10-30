Ислам Махачев — Дэн Хукер: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, когда бой

30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев проведёт рейтинговый бой против Дэна Хукера из Новой Зеландии. Махачев занимает пятое место рейтинга в лёгком весе, Хукер находится на шестой строчке.
Вечер единоборств UFC 267 стартует в 16:00 мск, а бой Махачев — Хукер начнётся не ранее 20:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC TV. Также в прямом эфире поединок покажет телеканал «РЕН ТВ».
Эксперты считают Ислама Махачева явным фаворитом. На победу россиянина предлагают коэффициент 1.13, это примерно 82% вероятности. Поставить на победу Хукера можно за 6.10 (16%). На ничью дают коэффициент 51.00 (2%).
Если бой пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.80. Досрочное завершение поединка оценено в 1.90.
Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачев — Хукер.
Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.
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