Александр Волков — Марчин Тыбура: прогноз Сергея Харитонова на бой UFC 267

Российский боец Bellator Сергей Харитонов дал прогноз на бой россиянина Александра Волкова и поляка Марчина Тыбуры, который пройдёт 30 октября на турнире UFC 267.

Ставка: победа Александра Волкова нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 2.22.

«‎Буду болеть за Волкова всей душой. Это будет очень сложный и не самый приятный бой для Александра, но он достоин выйти победителем. Не знаю, в каком раунде закончится бой, но думаю, что это будет нокаут от Волкова», — цитирует Сергея Харитонова Sport24.

Букмекеры считают россиянина фаворитом боя. Поставить на победу Драго можно с коэффициентом 1.32, в то время как на успех поляка принимают ставки за 3.52. Ничья, по мнению аналитиков, маловероятна, поставить на этот исход можно с коэффициентом 63.00.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачев — Хукер.