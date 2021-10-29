Александр Волков — Марчин Тыбура: прогноз Сергея Харитонова на бой UFC 267

Российский боец Bellator Сергей Харитонов дал прогноз на бой россиянина Александра Волкова и поляка Марчина Тыбуры, который пройдёт 30 октября на турнире UFC 267.
Ставка: победа Александра Волкова нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 2.22.
«Буду болеть за Волкова всей душой. Это будет очень сложный и не самый приятный бой для Александра, но он достоин выйти победителем. Не знаю, в каком раунде закончится бой, но думаю, что это будет нокаут от Волкова», — цитирует Сергея Харитонова Sport24.
Букмекеры считают россиянина фаворитом боя. Поставить на победу Драго можно с коэффициентом 1.32, в то время как на успех поляка принимают ставки за 3.52. Ничья, по мнению аналитиков, маловероятна, поставить на этот исход можно с коэффициентом 63.00.
Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.
Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.
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