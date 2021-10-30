«Лестер Сити» – «Арсенал»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Арсенал».

Ставка: Джейми Варди забьёт гол за 2.60.

«Будет весёлая игра, потому что «Арсенал» набрал хороший ход, уже восемь матчей команда не проигрывает. «Лестер» тоже в хороших кондициях: пять матчей без поражений. Две команды в форме, так что интересная битва нам гарантирована.

В этой игре я бы сделал персональную ставку. Мне кажется, что Джейми Варди должен отличиться. Во-первых, форвард забивает «Арсеналу» регулярно: восемь матчей, восемь мячей – очень круто. Джейми в огне, без него никуда. Варди – тот человек, на которого «Арсенал» управы не найдёт.



Думаю, что будет сверхрезультативная игра, в которой Варди забьёт».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Арсенал».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «МЮ»?