«Лестер Сити» – «Арсенал»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Арсенал».
Ставка: Джейми Варди забьёт гол за 2.60.
«Будет весёлая игра, потому что «Арсенал» набрал хороший ход, уже восемь матчей команда не проигрывает. «Лестер» тоже в хороших кондициях: пять матчей без поражений. Две команды в форме, так что интересная битва нам гарантирована.
В этой игре я бы сделал персональную ставку. Мне кажется, что Джейми Варди должен отличиться. Во-первых, форвард забивает «Арсеналу» регулярно: восемь матчей, восемь мячей – очень круто. Джейми в огне, без него никуда. Варди – тот человек, на которого «Арсенал» управы не найдёт.
Думаю, что будет сверхрезультативная игра, в которой Варди забьёт».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Арсенал».
Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».
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