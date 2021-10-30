«Спартак» – «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.33.

«Конечно, после такого матча «Спартак» обязан реабилитироваться. Как иначе? Но «Ростов» в прошлом туре победил 4:0, и он неплохо выглядит в матчах со «Спартаком» на «Открытии-Арене». Но сейчас у ростовчан опять пертурбации, Кафанов стал главным. Думаю, на футболистов даже такие незначительные изменения влияют.



У «Спартака» сейчас нет вариантов отступать ещё дальше. Надо выходить и отдавать всё, что есть. Думаю, «Спартак» выиграет с форой (-1). Как мне кажется, футболисты и без тренера смогут выйти и показать свой уровень. Такой позор нужно закрывать. «Ростов» бодро сыграл с «Арсеналом», много забил. Но это была Тула, к тому же домашний матч. Выезд к «Спартаку» — другая история. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

Прогноз Александра Мостового на матч «Спартак» — «Ростов».



Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».



Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».