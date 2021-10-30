«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Популярный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт сделал свою ставку на матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.15.
«Команда у Патрика Виейра серьёзно контрастирует с тем, что мы видели в последних сезонах. Счёт 2:2 — нормальная ситуация для теперешнего «Кристал Пэлас». Как и сколько умеет забивать «Манчестер Сити», все прекрасно знают. Они это успешно делают и в Лиге чемпионов, и в Премьер-Лиге. Поэтому много забитых голов в данном поединке вполне реальны», — сказал Гутцайт.
Напомним, что встреча состоится 30 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» в четырёх последних матчах АПЛ регулярно обменивался голами с соперником. «Манчестер Сити» забивает более двух мячей в среднем за матч в чемпионате Англии.
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