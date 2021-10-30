«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Лестера» за 2.68.

«Лисы» располагаются на промежуточном девятом месте, однако в таблице ситуация достаточно плотная, и несколько побед могут поднять коллектив гораздо выше. Не так давно они обыграли в весьма эмоциональном матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2, да и дома всего одно поражение.



На мой взгляд, дома «Лестер» играет совершенно в другой футбол и может считаться фаворитом практически с любой командой АПЛ. В последнее время команда начала стабильно побеждать. Сейчас она просто сильнее сегодняшнего оппонента.



«Канониры» после отвратительного старта собрались и выдали замечательную беспроигрышную серию. В предыдущем туре они дожали «Астон Виллу» (3:1), хотя до этого было два ничейных результата. Справедливости ради, 10 очков из 14 были набраны на родном стадионе.



По моему мнению, гостям будет невероятно сложно. Они не слишком стабильны пока что и дарят очки частенько аутсайдерам. К тому же на выезде результаты не самые убедительные».