«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и эксперт в английском футболе Александр Елагин дал свой прогноз на центральный матч 10-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19:30 мск).

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.97.

«Обе команды подходят к этому матчу в скверном настроении, обе в девятом туре уступили в принципиальных дерби. «Тоттенхэм» в гостях проиграл в дерби «Вест Хэму» (0:1). А «Манчестер» был разбит в пух и прах «Ливерпулем» (0:5).

Обе команды страдают одной и той же проблемой — неудачной игрой в обороне. Вратари в этом наименее виновны. Думаю, на первый план выйдет психология. Кто крепче духом, тот и одержит победу. По составам «Тоттенхэм» и «МЮ» на данный момент сравнимы. Жду победы «Тоттенхэма», который будет иметь преимущество своего поля и своего зрителя. Всё-таки в прошлом сезоне «Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» в Лондоне при пустых трибунах».

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «МЮ»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Алавес».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».