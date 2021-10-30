«Аталанта» – «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» – «Лацио».

Ставка: победа «Аталанты» за 1.91.



«В одном из центральных матчей 11-го тура итальянского чемпионата нас ждёт противостояние «Аталанты» и «Лацио». Очень интересный матч, на мой взгляд. Ведь встречаются два соседа по таблице.



Сейчас выше стоят бергамаски, опережая римлян на один балл. «Аталанта» расположилась на пятом месте, а «Лацио» — на шестом. Думаю, такие позиции отражают реальное положение дел у команд. Обе они не так хорошо выступают в этом сезоне.



В последние годы мы привыкли видеть обе команды в топ-4 Серии А. Они с успехом навязывали борьбу всем топам в чемпионате. Но сейчас соперники часто теряют очки. Хотя их отставание от первой четверки в таблице не так велико.



«Аталанта» всё ещё очень ярко выступает, за ней очень интересно следить. Гасперини всё ещё проповедует своим игрокам атакующий стиль игры с активным прессингом. Правда, в эту схему всё никак не может попасть Алексей Миранчук. Он выдал несколько ярких матчей и хороших голов, но в старте так и не закрепился. Впрочем, сейчас у всей «Аталанты» проблемы — время от времени она допускает ошибки и теряет очки.



«Лацио» же в прошлом сезоне всех удивил, финишировав достаточно высоко. В результате Индзаги получил «повышение» и перешёл в стан действующего чемпиона Италии. Ну а римлян начал тренировать всем хорошо знакомый в Италии Сарри. Впрочем, с ним пока клуб тоже часто терпит неудачи. Если тот же «Наполи» выдаёт удивительный сезон, хотя в прошлом году у него не было таких успехов, то «Лацио» сейчас пытается хотя бы за еврокубковую зону зацепиться.



Команды снизу поджимает «Ювентус», которого точно не устроит расклад — остаться без еврокубков. Так что кому-то точно придётся подвинуться. Возможно, уже после этого тура кто-то окажется ниже.



Я всё-таки склоняюсь к успеху «Аталанты». Гасперини давно работает с игроками. Он может настроить свою команду на важную игру. Ну а «Лацио» пока что достаточно нестабилен. Так что предложу поставить на успех «Аталанты».

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Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Арсенал» — «Сочи».