«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.60.

«Сороки» занимают только предпоследнюю строчку в турнирной таблице, несмотря на неплохую атакующую игру — получилось забить 11 мячей в нынешнем сезоне. Клуб до сих пор не может выиграть, однако с приходом новых владельцев игра улучшилась, даже «Тоттенхэму» (2:3) получилось дать бой.



По моему мнению, пока что рано говорить о «Ньюкасле», как о претенденте на серьёзные места. Результаты придут, однако это будет ближе ко второй части чемпионата. В последнее время команда часто проигрывает.



«Аристократы» являются одной из лучших команд в мире на сегодняшний день. В еврокубках всё прекрасно, пусть и проиграли «Ювентусу» (0:1). Главное, в АПЛ сейчас они идут на лидирующей позиции и не позволяют конкурентам обойти себя. Недавно вовсе уничтожили «Норвич» со счётом 7:0.



На мой взгляд, шансы гостей забрать очередные три очка просто прекрасные, пусть и без борьбы добыть викторию не получится. Состав столичного коллектива просто сильнее на голову и фавориты именно лондонцы».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Рома» — «Милан».

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