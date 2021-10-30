«Нижний Новгород» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» — «Локомотив».
Ставка 1: обе забьют за 2.02.
Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 2.18.
«Продолжаю играть ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча» на матчах команды Маркуса Гисдоля, который славился бесшабашной игрой в предыдущих клубах. Пока что ставки зашли два раза из трёх, хотя в прошлом туре «Сочи» сделал счёт 2:1 уже в добавленное время ударом Нобоа со штрафного. Тем не менее пока я в плюсе с таким подходом. То, что я вижу в исполнении «Локомотива», на мой взгляд, говорит о том, что мы будем видеть регулярно результативный футбол в стиле «Зальцбурга».
Из-за «Нижнего Новгорода» ставка выглядит более рискованной и в то же время более сочной в плане коэффициента. Это будет хорошая проверка для моей схемы и для футбола Гисдоля. Отмечу, к слову, что «НН» гораздо лучше играет с фаворитами, чем с аутсайдерами, и практически всегда поражает ворота грандов.
Я бы также обратил внимание на стремление «Локомотива» играть в прессинг и контрпрессинг, что приводит к солидному числу фолов. В том числе в первом тайме, когда сил у команды много и она активно прессингует на чужой половине поля. «Локо» входит в число лидеров РПЛ по фолам (в среднем более 13) — если букмекеры будут давать хорошие коэффициенты на ТБ фолов «Локомотива» во всём матче и до перерыва, я бы выбирал такие ставки».
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Арсенал» — «Сочи».
- 30 октября 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:12
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 29 октября 2021
-
22:44
-
22:35
-
22:22
-
19:45
-
19:00
-
18:25
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:13
-
16:00