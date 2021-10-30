«Нижний Новгород» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» — «Локомотив».

Ставка 1: обе забьют за 2.02.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

«Продолжаю играть ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча» на матчах команды Маркуса Гисдоля, который славился бесшабашной игрой в предыдущих клубах. Пока что ставки зашли два раза из трёх, хотя в прошлом туре «Сочи» сделал счёт 2:1 уже в добавленное время ударом Нобоа со штрафного. Тем не менее пока я в плюсе с таким подходом. То, что я вижу в исполнении «Локомотива», на мой взгляд, говорит о том, что мы будем видеть регулярно результативный футбол в стиле «Зальцбурга».

Из-за «Нижнего Новгорода» ставка выглядит более рискованной и в то же время более сочной в плане коэффициента. Это будет хорошая проверка для моей схемы и для футбола Гисдоля. Отмечу, к слову, что «НН» гораздо лучше играет с фаворитами, чем с аутсайдерами, и практически всегда поражает ворота грандов.



Я бы также обратил внимание на стремление «Локомотива» играть в прессинг и контрпрессинг, что приводит к солидному числу фолов. В том числе в первом тайме, когда сил у команды много и она активно прессингует на чужой половине поля. «Локо» входит в число лидеров РПЛ по фолам (в среднем более 13) — если букмекеры будут давать хорошие коэффициенты на ТБ фолов «Локомотива» во всём матче и до перерыва, я бы выбирал такие ставки».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Арсенал» — «Сочи».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».