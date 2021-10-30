«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.00.

«Шпоры» сейчас пятые в таблице, несмотря на огромные проблемы в стартовых противостояниях. До сих пор удалось забить всего девять мячей. Вроде бы лондонцы начали побеждать, однако в предыдущем туре всё равно потерпели поражение в дерби от «Вест Хэма» со счётом 0:1.



Думаю, когда-нибудь хозяева проснутся и вернутся в борьбу за медали, пора бы уже сделать это. На своём поле они действуют гораздо надёжнее и за счёт этого могут набирать очки, учитывая проблемы в атаке.



«Красные дьяволы» находятся примерно в таком же положении. С одной стороны, у них большое количество проблем. С другой — приход Роналду помог набрать несколько важных очков и занять промежуточное шестое место. Единственное — с «Ливерпулем» (0:5) он не смог помочь.



По моему мнению, ставку стоит сделать против манкунианцев. Пока что они не очень впечатляют, разве что Криштиану Роналду часто забивает важные мячи. Скорее всего, «Тоттенхэм» наберёт форму раньше».

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «МЮ»?

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