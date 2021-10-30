«Барселона» — «Алавес»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Барселона» — «Алавес».
Ставка: победа «Барселоны» всухую за 2.17.
«Барселона» пока проиграла в трёх из четырёх последних поединков, что отправило команду на девятое место и стоило Рональду Куману поста тренера.
Сегодня каталонцы выйдут на поле после четырёх побед и трёх ничьих, которые коллектив добыл с начала сезона. В Лиге чемпионов команда не сумела порадовать, но победа в последней игре над «Динамо» оставляет шансы сине-гранатовым на выход в весеннюю часть турнира.
«Алавес» до шестого тура проиграл все поединки, после чего обыграл «Атлетико», «Кадис» и «Эльче», что позволило покинуть зону вылета. Ужасно выглядит линия атаки басков, которая отличалась всего пять раз за 10 туров.
В этой игре я отдам предпочтение каталонцам. Команда имеет огромный потенциал, причём нераскрытый. Гости выдали несколько неплохих матчей, но на «Камп Ноу» шансов у «славных» совсем немного.
Отдаю предпочтение хозяевам, которые сумеют добыть победу за счёт поддержки трибун и класса игроков. Моя ставка – победа «Барселоны» всухую».
Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «МЮ»?
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