Александр Волков — Марчин Тыбура: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC 267

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой UFC 267 Александр Волков — Марчин Тыбура.
Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 1.95.
«Вчера мы 30 минут говорили с Александром, он находится в отличном расположении духа. Он чётко понимает, почему проиграл последний бой Сирилю Гану, и очень надеется закрыть это поражение.
На этот бой дают скучные коэффициенты – всё то, что кажется предсказуемым для вас, кажется предсказуемым и для букмекеров. Если искать интересные коэффициенты, то здесь можно присмотреться к тоталу меньше по раундам или досрочной победе Волкова.
Мне кажется, что Тыбура точно не выиграет по очкам. Если это понимают в его команде, то они попробуют как-то форсировать этот поединок и рисковать. Если они будут рисковать, то значит, либо риск себя оправдает, чего не хотелось бы, если мы болеем за Волкова, либо сам Александр поймает Тыбуру на ошибке.
Мы говорили с Сашей о его бое с Сирилем Ганом, он сказал, что ему стоит поработать над тем, чтобы быть в бою агрессором, идти вперёд и во всех смыслах доминировать. Если он решит опробовать эти навыки в этом бою, то можно рассчитывать на досрочное завершение поединка. Мой выбор – тотал меньше 2.5 раунда».
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