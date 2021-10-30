Александр Волков — Марчин Тыбура: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC 267

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой UFC 267 Александр Волков — Марчин Тыбура.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 1.95.

«Вчера мы 30 минут говорили с Александром, он находится в отличном расположении духа. Он чётко понимает, почему проиграл последний бой Сирилю Гану, и очень надеется закрыть это поражение.



На этот бой дают скучные коэффициенты – всё то, что кажется предсказуемым для вас, кажется предсказуемым и для букмекеров. Если искать интересные коэффициенты, то здесь можно присмотреться к тоталу меньше по раундам или досрочной победе Волкова.



Мне кажется, что Тыбура точно не выиграет по очкам. Если это понимают в его команде, то они попробуют как-то форсировать этот поединок и рисковать. Если они будут рисковать, то значит, либо риск себя оправдает, чего не хотелось бы, если мы болеем за Волкова, либо сам Александр поймает Тыбуру на ошибке.



Мы говорили с Сашей о его бое с Сирилем Ганом, он сказал, что ему стоит поработать над тем, чтобы быть в бою агрессором, идти вперёд и во всех смыслах доминировать. Если он решит опробовать эти навыки в этом бою, то можно рассчитывать на досрочное завершение поединка. Мой выбор – тотал меньше 2.5 раунда».

Прогноз Александра Емельяненко на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.