Ислам Махачев — Дэн Хукер: прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой 30 октября

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Ислам Махачев — Дэн Хукер, который состоится в рамках UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.



Ставка: победа Ислама Махачева за 1.16.



«Ислам — зверь. Он молод и очень голоден до побед. Было время, когда я должен был выигрывать каждый раунд, теперь пришло время Ислама забирать у каждого соперника все раунды.



Дэн Хукер никогда не встречался с такими бойцами. В основном он дрался с ударниками. Не представляю, как он выдержит прессинг Ислама, справится с его борьбой и партером. Что он может с этим сделать? Единственный шанс — это лаки-панч. С 99% вероятностью Ислам его разнесёт».

Махачёв занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса, Хукер идёт шестым.

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