Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Ислам Махачев — Дэн Хукер: прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой 30 октября

Ислам Махачев — Дэн Хукер: прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой 30 октября
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой Ислам Махачев — Дэн Хукер, который состоится в рамках UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

Ставка: победа Ислама Махачева за 1.16.

«Ислам — зверь. Он молод и очень голоден до побед. Было время, когда я должен был выигрывать каждый раунд, теперь пришло время Ислама забирать у каждого соперника все раунды.

Дэн Хукер никогда не встречался с такими бойцами. В основном он дрался с ударниками. Не представляю, как он выдержит прессинг Ислама, справится с его борьбой и партером. Что он может с этим сделать? Единственный шанс — это лаки-панч. С 99% вероятностью Ислам его разнесёт».

Махачёв занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса, Хукер идёт шестым.

Где смотреть UFC 267?

Прогноз Алджэмейна Стерлинга на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Ян — Сэндхаген.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021