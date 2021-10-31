«Рома» — «Милан»: где будет трансляция, время начала матча, какой канал покажет

31 октября в Риме состоится матч 11-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.
В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех миланцев оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.72.
Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на пенальти — за 2.55, на красную карточку — за 3.50. Гол в первые 15 минут идёт за 3.10, ничья хотя бы в одном из таймов — за 1.60.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Рома» — «Милан».
Прогноз Дмитрия Шнякина на матч «Интер» — «Удинезе».
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