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«Рома» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А в Риме

«Рома» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А в Риме
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.82.

«Милан» (очень неожиданно для меня) идёт в двойке лидеров, делит места с «Наполи». Команда умеет добиваться результата. Не всё получается, игра не всегда яркая. Но очки набирает. «Рома» интересна уже тем, что её возглавляет Моуринью. Команду бросает то в жар, то в холод. Хотя она идёт в зоне Лиги чемпионов, занимает 4-е место и постарается «Милан» обыграть. Все предпосылки для этого есть. Если игра у «Ромы» пойдёт, победа придёт.

«Милан» очень ярко и интересно играет на выезде. Последние матчи в гостях: 3:2 и 4:2 — много голов и очень яркий футбол. Считаю, что именно в таком ключе пройдёт матч в Риме.

Я не уверен, что «Милан» победит (хотя всё может быть). Но думаю, что будет интересный матч и много голов».

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