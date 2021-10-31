«Реал Сосьедад» – «Атлетик»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Атлетик».
Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 3.10.
«Реал Сосьедад» на данный момент является лидером чемпионата. Да, у «Реала» и «Севильи» со строчек ниже на одну игру меньше. Однако, даже выиграв, они только сравняются с бело-голубыми. В этом сезоне они показывают отличный уровень футбола.
Хотя, на мой взгляд, причина нынешнего успеха «Сосьедада» заключается не только в игре этой команды. Все-таки сейчас фавориты чемпионата находятся далеко не в своей оптимальной форме. О той же «Барселоне» сейчас даже нет смысла говорить. Повезёт, если она в топ-4 войдёт по итогам сезона. А «Реал» и «Атлетико» допускают слишком много ошибок.
Причём сам «Сосьедад» выступает небезупречно — он часто играет вничью. Однако после первого тура в чемпионате клуб ни разу не проиграл во всех турнирах. Так что конкуренцию в Испании он в этом сезоне точно окажет.
«Атлетик» же привычно располагается в середине таблицы, на восьмом месте. Я бы назвал эту команду обидчиком топов. Часто баски в последние годы отбирали очки у лидеров Ла Лиги. А собственно, «Сосьедад» сейчас и является этим лидером. Так что не исключено, что клуб из Бильбао сможет увезти какие-то баллы с этой встречи.
«Сосьедад» играет достаточно осторожно. Сейчас команда понимает, что ей никак нельзя проигрывать — нужно наращивать отрыв от преследователей. Так что с «Атлетиком» бело-голубые сыграют от обороны, что они делают почти во всех своих матчах. Не жду в этой игре большого количества голов.
И мне всё-таки хочется, чтобы «Сосьедад» ещё продержался на верхушке таблицы, хотя бы немного. Сейчас команда эта достаточно крепка. Так что предложу поставить на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 гола».
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