«Рома» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан».
Ставка: ничья за 3.60.
«Просто кошмарная ситуация с травмами у «Милана» — сразу восемь травмированных игроков. У «Ромы» тоже серьёзные потери, но не такие, как у соперника. Однако у команд такого уровня есть резерв. В прошлом сезоне команды сыграли вничью (3:3), и тогда был дубль Ибрагимовича. Ещё раз сильнее был «Милан».
Миланцы здорово выглядят и в девяти матчах чемпионата лишь раз потеряли очки, сыграв вничью с «Ювентусом». «Рома» отлично начала, затем стала проигрывать через раз, но в прошлом туре отобрала очки у «Наполи». На своём поле «Рома» играет едва ли не лучше всех в Италии — четыре победы и одна ничья.
«Милан» много забивает — 22 гола, больше только у «Интера». Задача миланцев — не пустить вперёд в таблице «Наполи». С одной стороны, «Милан» хорош. С другой, «Рома» отлично играет дома. Поэтому жду равную игру, в которой вполне возможен ничейный результат».
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Рома» — «Милан».
Где смотреть матч «Рома» — «Милан»?
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