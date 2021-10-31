«Фиорентина» — «Специя»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

31 октября во Флоренции состоится матч 11-го тура Серии А «Фиорентина» — «Специя». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Специи» оценён экспертами в 6.35. Ставки на ничью принимаются за 4.65.



Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.50.