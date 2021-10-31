«Рома» — «Милан»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Рома» — «Милан» в 11-м туре Серии А.

Ставка: победа «Ромы» за 2.44.

«Рома» вроде оправилась от страшного поражения в Норвегии, обыграв в прошлом туре «Кальяри» со счётом 2:1, но «Милан» вообще, может быть, главная сенсация. С примерно тем же составом, что был и в прошлом году, он идёт без поражений, более того, всего одна ничья за десять туров и шикарный результат — делит первое место с «Наполи». Но какой-то выдающейся игры «Милан» не показывает. Да, хорош Жиру. Я, кстати, надеялся, что он в Италии себя проявит, но, вообще, итальянская Серия А для взрослых форвардов отлично подходит, и Жиру уже забил четыре мяча за шесть сыгранных матчей. Я ставил на то, что он как минимум десять в сезоне забьёт, так что почти половину нормы Жиру уже выполнил.



Но «Рома», на мой взгляд, по потенциалу, по составу просто сильнее, чем «Милан», и «Милану» пора бы уже проиграть. Десять туров без поражений для нынешнего «Милана» — это много. «Рома» кое-что растеряла на дистанции, но ещё не выпала окончательно из гонки за Скудетто, поэтому, если сейчас, например, «Милан» обыграть, то уже будет отставание от лидирующей двойки достаточно небольшим, отыгрываемым.

Так что, может быть, чуть парадоксально, но я предлагаю сыграть на чистую победу «Ромы» в этом матче, вот просто исходя из того, что «Милан», наверное, уже подошёл к черте, когда должно случиться поражение. Вот в прошлом туре, например, с «Торино» была игра практически равной, только то, что «Торино» в атаке своё не реализовал, помогло «Милану» победить (1:0). Думаю, что «Рома» на этот раз «Милан» не отпустит. Предлагаю сыграть на П1».

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