«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» с форой (-1.5) за 2.60.

«Минчане вернулись с дальневосточного выезда, и календарь КХЛ милостиво дал им аж пять суток отдыха. Вот почему-то нашим клубам он столько не даёт, а заграничным – пожалуйста. Другое дело, что отпуск этот вряд ли поможет в матче с таким серьёзным и очень злым соперником, как «Салават», но кто знает, кто знает…



«Салават» злой не потому, что у него велосипеда не было, а потому, что проиграл уже два матча подряд. У «юлаевцев» уже как-то входит в привычку проигрывать достаточно слабым командам в преддверии матча с принципиальным соперником. Отсюда и серийные поражения. Кажется, проблема уфимцев кроется в их головах, то есть они банально не могут настроиться на игру, скажем, с «Сибирью», если за ней следует матч с «Ак Барсом». Вот и на «Северсталь» «юлаевцы» настроиться не смогли, в итоге проиграли и ей, и «Авангарду» в следующем же матче.



А отдуваться за это придётся «зубрам». Потому что после двух поражений кряду уфимцы будут, мягко говоря, немного взвинченными. Проиграть в третий раз подряд им совсем не комильфо, поэтому «зубров» будут рвать. Их бы и так рвали, но тут уже придётся с гарантией, чтобы никто не сомневался.



Итак, победа гостей в основное время и с преимуществом в пару шайб. Потому что если победят хозяева, это будет означать появление у «Салавата» проблем с функционалкой».