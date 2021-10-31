«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Ярославле

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.04.

«Хотелось бы сказать, что «Локомотив» круче «Спартака» — и по тренерскому штабу, и по подбору игроков. Но ярославцы в последнее время позволяют себе такие удивительные результаты, как 1:2 в овертайме дома с «Нефтехимиком» или, как незадолго до этого – тоже дома, 1:3 с «Адмиралом».



Больше скажу – «Локомотив» проиграл четыре из пяти последних матчей. 1:4 от московского «Динамо», 3:4 по буллитам от «Салавата Юлаева» тоже совсем не радуют фанатов. В этом смысле у «Спартака» в Ярославле есть шанс. Но посмотрите, в последнем матче у красно-белых случилось домашнее поражение от «Сочи» (1:3), у которого не было девяти игроков основного состава.



И не просто так главный тренер Борис Миронов несколько раз сказал на пресс-конференции: «Мы сыграли безобразно». А это очень сильное слово. Да, правда, перед этим у красно-белых была серия из пяти побед. Но недостаток силы воли у них в игре с южанами был прям очевидно заметен.



Я бы в этом матче взял кэф 2.04 на то, что в этом матче мы увидим тотал меньше 4.5 шайбы в основное время. Обе команды в последнее время выглядят уныло. Может быть, у них подсела функционалка, и они еле дотягивают до перерыва на Евротур. В любом случае я много шайб тут не жду».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Локомотив» — «Спартак».