«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Астон Вилла» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.49, обе забьют за 1.62.
«Вест Хэм» взлетел уже на четвёртую строчку. Мойес доказывает, что ирония в его адрес, высказанная много лет назад после его ухода на повышение из «Эвертона», была преждевременной.
Думаю, что в этом матче надо ставить на то, что обе команды забьют. «Астон Вилла» выступает не очень удачно, но она далеко не подарок.
В последних матчах «Астон Вилла» проигрывает, но забивает. А до этого была победа над «Манчестер Юнайтед». Голевая серия команды из Бирмингема насчитывает около пяти туров. Это тоже нетипичный показатель для неё.
Поэтому ставим на то, что обе команды забьют, а «Вест Хэм» выиграет. Потому что Лига чемпионов манит. Это та цель, с которой лондонцы неплохо справляются».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм».
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