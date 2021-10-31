«Рома» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Милан».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.85.

«Рома» смогла прервать свою безвыигрышную серию, которая составляла три матча во всех турнирах. Моуринью критиковали после поражения 1:6 в Лиге конференций от «Буде-Глимта», он сам критиковал игроков и где-то пытался себя оправдать. Я думаю, что это просто позор – так проигрывать «Рома» не должна даже смешанным составом.



Тем не менее «Рома» стала первой командой, которая отобрала очки у «Наполи», а победа над «Кальяри» получилась очень тяжёлой, так как римляне пропустили первыми. «Рома» доминировала, по игре смотрелась лучше, играла агрессивно, на победу, заслужив её.



Что касается «Милана», то он идёт так же уверенно, как и «Наполи». Только в одной игре команда потеряла очки. «Милан» тоже одержал тяжёлую победу над «Торино», при этом большого преимущества по игре у них не было, так как много кадровых потерь у команды.



В Риме «Милану» будет чрезвычайно сложно. Я бы не стал ставить здесь на исход. «Рома» меняется при Моуринью, но в обороне действует ненадёжно, пропуская в среднем по голу за игру.



Обе команды наносят много ударов, «Милан» очень хорошо пользуется ошибками соперников, так что можно рассчитывать на то, что будет атакующая игра. В прошлом сезоне команды сыграли 3:3 и 2:1, т. е. голов было много. Мне кажется, что «Рома» перед своими болельщиками будет играть смело и постарается победить. Мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2.5».

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