«Арсенал» — «Сочи»: где смотреть, во сколько начало, какой канал покажет в прямом эфире
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31 октября в Туле состоится матч 13-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты считают явным фаворитом гостей. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.90: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1900 рублей. Успех «Арсенала» оценивается в 4.25, ничья — в 3.75.
Букмекеры склоняются к тому, что встреча не получится результативной. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.03, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.88, на пенальти — за 2.80, а на удаление — за 3.20. Ставки на гол в первые 15 минут принимаются с коэффициентом 3.40, а на результативную ничью — с коэффициентом 5.10.
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