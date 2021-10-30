Александр Волков — Марчин Тыбура: результат боя UFC 267, кто победил

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 267.
В рамках основного карда российский боец Александр Волков встречался с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову.
Два арбитра выставили счёт 30:27 в пользу Волкова, ещё один судья отдал предпочтение Александру со счётом 29:28.
Эксперты не сомневались в победе россиянина. Ставки на победу Александра Волкова принимались с коэффициентом 1.32: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1320 рублей. Успех Тыбуры оценивался в 3.52, ничья — в 63.0.
На тотал больше 2.5 раунда можно было поставить за 1.60, на полный бой — за 1.75. Победа Волкова по очкам шла за 1.90.
Где смотреть матч «Рома» — «Милан»?
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