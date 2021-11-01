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«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Эвертон».

Ставка: индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1.5 за 2.37.

«Эвертон» плох: 1 победа в последних 5 матчах, да и та – над «Норвичем». Только что была крутая игра с «Уотфордом». Казалось, что всё будет хорошо. Но концовка катастрофическая. Команда вела в счёте и пропустила 5 голов – это какой-то кошмар. В общем, сейчас подопечные Рафаэля Бенитеса в плохой форме. Думаю, что очень важна международная пауза.

«Вулверхэмптон» хорош. Во-первых, команда регулярно забивает. Но при этом и пропускает: в 7 из 9 встреч обязательно «обе забьют» фигурирует.

5 голов «Вулвер» забил со стандартов в этом сезоне – это настоящая угроза. Потому что «Эвертон» как раз со стандартов регулярно пропускает.

Жду результативной игры и победы «Вулверхэмптона». Можно сыграть как П1, так и ИТБ1 (1.5). Остановлюсь на втором варианте», — сказал Казанский.

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