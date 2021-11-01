«Трактор» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Витязь».



Ставка: победа «Трактора» за 1.65.



«В предыдущем туре челябинцы разнесли «вдребезги и пополам» сам «Ак Барс», изрядно пошатав руководящее кресло Дмитрия Квартальнова. Причём победа эта получилась какой-то лёгкой, воздушной, словно бы на классе, хотя откуда у «Трактора» взяться преимуществу в классе над «Ак Барсом»? Не думаю, что уральцы были сильно «ушатаны» этим матчем, а позитив, пришедший в раздевалку вместе с победой, способен скрасить любые раны. Позитив этот наверняка будет на хозяйской лавке и в следующем матче, он должен будет помочь челябинцам в случае недооценки соперника, а она после «Ак Барса» наверняка будет, пусть только глубоко в подсознании игроков.



По указанной выше причине не считаю, что матч с «Витязем» сложится для «трактористов» легче, чем игра с «большими татарами». Скорее, будет наоборот, и два очка из подмосковной команды придётся выдавливать как масло из подсолнуха.



Однако предполагаю, что челябинцы и с этой задачей справятся успешно, пусть и менее результативно, чем с «Ак Барсом». Но победа всё равно будет добыта в основное время с достаточно скромным преимуществом в счёте и невысоким тоталом, вряд ли превышающем 6.5», — сказал Лебедев.

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Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?