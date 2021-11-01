«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.76.



«Всё-таки больше шансов я даю казанцам. Они после начала чемпионата уже смотрятся более сыгранно. Те же матчи с «Магниткой» или «Трактором» они провели на неплохом уровне, несмотря на результат. Но проблема с реализацией у «Ак Барса» очевидна, команда в 1,5 раза меньше забросила шайб, чем лидеры КХЛ по этому показателю («Металлург» и «Автомобилист»). «Авангард» забрасывает приблизительно столько же, но омичи лучшие в лиге по реализации большинства. У «Казани» с большинством всё совсем не радужно. Да, «Ак Барс» всегда славился обороной, но сейчас игрокам не всегда хватает собранности и концентрации, отсюда и такие поражения, как от «Трактора». Когда на 3-й минуте начинаешь уже проигрывать 0:2, то отыгрываться уже тяжело.



Конечно, в любом матче между «Омском» и «Казанью» ждём равной игры, и исход в большинстве случаев решают отдельные эпизоды, удаление, большинство. Думаю, этот матч не станет исключением, и поэтому на какой-то исход в основное время я ставить не рискну, а вот в итоговой победе «Ак Барса» уверен. «Авангард» тоже стабилизировал игру, но непобедимым чемпионом совсем не выглядит.



Не так давно «Ак Барс» в Казани уже обыграл «Авангард». Считаю, сейчас хозяева также с максимальным настроем сыграют в этом матче, максимально жёстко, с минимальным количеством ошибок в обороне. И плюс домашний лёд будет им в помощь», — сказал Вуйтек.

Прогноз Виталия Славина на матч «Тампа» — «Вашингтон».



Где смотреть матч «Ак Барс» — «Авангард»?



Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?