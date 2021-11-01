«Сибирь» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Йокерит».



Ставка: победа «Сибири» за 2.92.



«Йокерит» везёт с Дальнего Востока 75 процентов очков, и даже если проиграет в Новосибирске, то всё равно наберёт на этом выезде 50 процентов очков, что является программой-минимум для любой западной команды. Это в какой-то мере может гарантировать спокойный приём «джокерами» любого результата, без разрыва на себе во время матча верхней одежды.



С другой стороны весов – действующая победная серия «Сибири», которая составляет уже четыре матча. Причём соперники там были ничуть не слабее нынешних «джокеров». А самых сложных из этих соперников – «Трактор» и ЦСКА — новосибирцы нагнули и вовсе всухую. В общем, терпелка у Кирилла Фастовского оказалась толстой и крепкой, и теперь пришло время собирать дивиденды.



С учётом всего вышесказанного предположу весьма непростой и чрезвычайно низовой матч, в котором если соперники на двоих забросят три шайбы, то это будет уже хорошо. Матч на взаимное умучивание, матч ловли друг друга на ошибках. Сейчас «Сибирь» делает это весьма неплохо, и, на мой взгляд, ничто не сможет помешать ей сделать то же самое ещё раз. Тем более с таким вратарём.



Итак, домашняя победа «Сибири» с минимальным преимуществом в счёте в очень и очень низовой игре», — сказал Лебедев.

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Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?