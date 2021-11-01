«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Эвертон».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.25.



«Волки» находятся сейчас на 11-й строчке в турнирной таблице, заработав 13 баллов. Стоит отметить, что в последних турах они очень сильно добавили и набрали за четыре матча 10 очков. Расправиться не получилось лишь с «Лидсом» (1:1) на его стадионе, он отыгрался на 94-й минуте.



На мой взгляд, домашнее поле может сегодня стать большим подспорьем для победы. Хозяева поля набрали приличный ход и сбиваться с поставленного курса не намерены. В последних матчах они демонстрировали прекрасную физическую готовность.



«Ириски» же расположились чуть выше, на девятой позиции. Разумеется, что дома они играют лучше, — в Ливерпуле набрано девять из 14 баллов. Последние матчи были не с самыми грозными коллективами, однако результат неудовлетворительный — 0:1 от «Вест Хэма» и 2:5 от «Уотфорда».



По моему мнению, гостям придётся достаточно сложно в этом противостоянии. Конечно, много они вряд ли пропустят, но из-за фактора домашнего поля отдам предпочтение именно оппоненту. В последние недели «Эвертон» сбавил», — сказал Павлюченко.

Где смотреть матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон»?

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