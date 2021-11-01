«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Эвертон».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.25.
«Волки» находятся сейчас на 11-й строчке в турнирной таблице, заработав 13 баллов. Стоит отметить, что в последних турах они очень сильно добавили и набрали за четыре матча 10 очков. Расправиться не получилось лишь с «Лидсом» (1:1) на его стадионе, он отыгрался на 94-й минуте.
На мой взгляд, домашнее поле может сегодня стать большим подспорьем для победы. Хозяева поля набрали приличный ход и сбиваться с поставленного курса не намерены. В последних матчах они демонстрировали прекрасную физическую готовность.
«Ириски» же расположились чуть выше, на девятой позиции. Разумеется, что дома они играют лучше, — в Ливерпуле набрано девять из 14 баллов. Последние матчи были не с самыми грозными коллективами, однако результат неудовлетворительный — 0:1 от «Вест Хэма» и 2:5 от «Уотфорда».
По моему мнению, гостям придётся достаточно сложно в этом противостоянии. Конечно, много они вряд ли пропустят, но из-за фактора домашнего поля отдам предпочтение именно оппоненту. В последние недели «Эвертон» сбавил», — сказал Павлюченко.
Где смотреть матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон»?
Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».
- 1 ноября 2021
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 октября 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 30 октября 2021
-
22:42
-
19:00
-
18:58
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:09
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00