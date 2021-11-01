«Тампа» — «Вашингтон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа» и «Вашингтон».
Ставка: ТМ 5.5 за 2.29.
«Тампа», похоже, научилась обходиться без Кучерова, который выбыл минимум до Нового года – в двух минувших турах с одинаковым счётом 5:1 повержены «Питтсбург» и «Аризона».
Обе крупные виктории добыты с Василевским в воротах. До этого Андрей лишь однажды в нынешнем сезоне пропускал меньше двух шайб. То есть и MVP Кубка Стэнли — 2021 нашёл свою игру. Тем более что перед визитом Овечкина и Ко «молнии» будут отдыхать аж четыре дня. А значит, с полностью восстановившимся после турбулентного старта Василевским во вратарской линии действующие чемпионы точно будут иметь перевес. Ведь в «Кэпиталз» до сих пор неясно — кто голкипер номер один. Хотя после сухой домашней победы в минувшую субботу Самсонова над «Аризоной» (2:0) тренеры, скорее всего, предпочтут уральца чеху Ванечеку.
Но и в атаке «Лайтнинг» выглядит убедительнее «Вашингтона». После потери Бекстрема, а теперь ещё и Оши, опасность исходит только от русского тандема Овечкин – Кузнецов. Ну и защитника Карлсона. Если их закрыть, а главное — не удаляться, других аргументов в нападении у «столичных» попросту нет.
Зато «Тампа» располагает двумя ударными звеньями – Пойнта и Стэмкоса. Разыгрался Сергачев, а Хедман стабилен всегда. Плюс — домашний лёд. Минус – лишь граничное 8-е место кубковое в конференции против третьего у «Вашингтона». «Молниям» два очка просто необходимы – и они их возьмут.
Рискну предположить, что команды забросят в сумме не более пяти шайб», — сказал Славин.
Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?
Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Металлург».
- 1 ноября 2021
-
19:00
-
18:40
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:41
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 октября 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 30 октября 2021
-
22:42
-
19:00
-
18:58
-
18:00