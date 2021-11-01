«Тампа» — «Вашингтон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа» и «Вашингтон».



Ставка: ТМ 5.5 за 2.29.



«Тампа», похоже, научилась обходиться без Кучерова, который выбыл минимум до Нового года – в двух минувших турах с одинаковым счётом 5:1 повержены «Питтсбург» и «Аризона».



Обе крупные виктории добыты с Василевским в воротах. До этого Андрей лишь однажды в нынешнем сезоне пропускал меньше двух шайб. То есть и MVP Кубка Стэнли — 2021 нашёл свою игру. Тем более что перед визитом Овечкина и Ко «молнии» будут отдыхать аж четыре дня. А значит, с полностью восстановившимся после турбулентного старта Василевским во вратарской линии действующие чемпионы точно будут иметь перевес. Ведь в «Кэпиталз» до сих пор неясно — кто голкипер номер один. Хотя после сухой домашней победы в минувшую субботу Самсонова над «Аризоной» (2:0) тренеры, скорее всего, предпочтут уральца чеху Ванечеку.



Но и в атаке «Лайтнинг» выглядит убедительнее «Вашингтона». После потери Бекстрема, а теперь ещё и Оши, опасность исходит только от русского тандема Овечкин – Кузнецов. Ну и защитника Карлсона. Если их закрыть, а главное — не удаляться, других аргументов в нападении у «столичных» попросту нет.



Зато «Тампа» располагает двумя ударными звеньями – Пойнта и Стэмкоса. Разыгрался Сергачев, а Хедман стабилен всегда. Плюс — домашний лёд. Минус – лишь граничное 8-е место кубковое в конференции против третьего у «Вашингтона». «Молниям» два очка просто необходимы – и они их возьмут.



Рискну предположить, что команды забросят в сумме не более пяти шайб», — сказал Славин.

Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?

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