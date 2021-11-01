«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2021/2022 Вулверхэмптон» — «Эвертон».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.24.



«Волки» дома играют против «ирисок». В их рядах появился бомбардир, которого не было на старте сезона. Речь о корейце Хван Хи Чхане, который забил несколько очень важных мячей. Мне кажется, он постепенно осваивается в Англии.



«Эвертон» – клуб, который с Бенитесом может стать серьёзным соперником для кого угодно. Также он может уступать кому угодно. «Ириски» не очень удачно провели три последних матча в чемпионате.



Если ничья с «Манчестер Юнайтед» на выезде была воспринята как успех, то затем дома случились поражения от «Вест Хэма» и «Уотфорда». Сейчас нас ждёт выездная игра.



Исторически команды Бенитеса неплохо играют в гостях. Но сейчас мне кажется, что надо смотреть на это противостояние с позиции силы «Вулверхэмптона». С позиции победной серии «волков» я предлагаю поставить на победу хозяев. Бенитес — авторитетный человек, но его часто переоценивают», — сказал Казаков.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон».