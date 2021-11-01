«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» – «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 3.00.
«Равные соперники, вновь наверняка будет равная игра. И вновь всё решится «на тоненького», из-за чьей-то весьма конкретной ошибки здесь и сейчас, которую никто и никогда не сможет спрогнозировать или предсказать.
Правда, я нашёл, за что зацепиться, покопавшись в статистике личных встреч. Дело в том, что в 12 последних междусобойчиках, сыгранных «Ак Барсом» и «Авангардом» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, побеждали исключительно хозяева. Улавливаете? 12 матчей подряд с одним исходом – это не просто система, это железобетонная система, армированная стальной конструкцией. И в уже состоявшемся междусобойчике этого сезона система устояла, потому что «Ак Барс» в Казани победил со счетом 3:2.
Дальше каждый может играть по-своему. Система эта вполне созрела для того, чтобы её ломать. Благо возможностей таких в этом сезоне будет ещё три. Но поскольку лично я являюсь сторонником математического подхода к ставкам, то принимаю данную систему как ценное указание. И предсказываю домашнюю победу «Ак Барса», причём в основное время, поскольку играть за те же деньги лишние пять минут соперники не любят. И почти наверняка победа эта получится с минимальным преимуществом при небольшом в общем количестве заброшенных шайб (думаю, тотал снова будет меньше 5.5», — сказал Лебедев.
Прогноз Виталия Славина на матч «Тампа» — «Вашингтон».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Авангард».
Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?
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