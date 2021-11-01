«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй» и «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 2.22.



«Да, «Тампа» долго раскачивалась на старте чемпионата. Было этакое чемпионское похмелье. Да, из-за травмы надолго выбыл Никита Кучеров.



Но в последних двух матчах «Лайтнинг» победили с общим счётом 10:2. Да, это были обескровленный «Питтсбург» (5:1) и худшая команда лиги «Аризона» (5:1). Но видно, что чемпионы набрали ход и после летней перестройки разобрались, кто за что отвечает. И в обоих матчах сыграл Андрей Василевский, который набрал уже снова хорошую форму.



К тому же не забудем, что «Тампа» отдохнула три дня. И я уверен, что Василевский у «Лайтнинг» снова будет в воротах.



«Вашингтон» в октябре выиграл пять матчей при трёх поражениях. Но важнее то, что очень ярко играет первое звено «Кэпиталз», где выступают Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Том Уилсон. Главный тренер «Кэпс» Питер Лавиолетт говорит прямо, что нагружает игровым временем это звено, выпускает в двух сменах подряд ветерана Овечкина, даёт много доверия Кузнецову – и те отвечают хорошей статистикой и результатами.



Я бы в этом матче взял кэф 2,22 на то, что «Вашингтон» победит, пусть даже в дополнительное время. Да, кажется, что тотал в этой игре должен быть большим, потому что встречаются две остроатакующие команды. Но у «Тампы» будет Василевский, и последний матч этих клубов в октябре завершился со счетом 2:1 в овертайме. И посмотрите, за победу «Лайтнинг» дают лишь 1,67. Но я не считаю, что «Лайтнинг» сейчас в чем-то превосходят «Кэпиталз». У столичного клуба будет совсем не меньше шансов на эту победу», — сказал Лысенков.

Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?

Прогноз Виталия Славина на матч «Тампа» — «Вашингтон».