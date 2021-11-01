«Ювентус» — «Зенит»: прогноз Отара Кушанашвили на матч Лиги чемпионов

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Встреча состоится 2 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск.
Ставка: «Зенит» не забьёт за 2.17.
«Ювентус» проиграл за последнюю неделю сначала «Сассуоло», а потом и «Вероне». Почему бы «Зениту» не повторить их подвиг? Я так понимаю, что эти команды выиграли у «Ювентуса» впервые за 67 сезонов. Но так или иначе, если не выигрывать дома у «Сассуоло», то какая Лига чемпионов?
И тут в Турин едет псевдорусская команда Алексея Миллера. Думаю, что «Зенит» не забьёт в этом матче. «Ювентус» будет злой после последних неудач и заезда на базу. И проведёт лучший матч за неделю», — сказал Кушанашвили.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.
Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».
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