«Ювентус» — «Зенит»: прогноз Отара Кушанашвили на матч Лиги чемпионов

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Встреча состоится 2 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск.

Ставка: «Зенит» не забьёт за 2.17.

«Ювентус» проиграл за последнюю неделю сначала «Сассуоло», а потом и «Вероне». Почему бы «Зениту» не повторить их подвиг? Я так понимаю, что эти команды выиграли у «Ювентуса» впервые за 67 сезонов. Но так или иначе, если не выигрывать дома у «Сассуоло», то какая Лига чемпионов?

И тут в Турин едет псевдорусская команда Алексея Миллера. Думаю, что «Зенит» не забьёт в этом матче. «Ювентус» будет злой после последних неудач и заезда на базу. И проведёт лучший матч за неделю», — сказал Кушанашвили.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».

Где смотреть матч «Ювентус» — «Зенит»?