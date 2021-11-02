«Ювентус» — «Зенит»: во сколько начало матча, по какому каналу смотреть

2 ноября в Турине состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты уверены в победе итальянцев. Ставки на победу «Ювентуса» принимаются с коэффициентом 1.58: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1580 рублей. Победа «Зенита» оценивается в 6.95, а ничья — в 4.45.
Букмекеры склоняются к тому, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. На «обе забьют» дают 1.92, на гол в каждом тайме — за 1.74.
Гол Альваро Мораты идёт за 2.10, гол Сердара Азмуна — за 3.50, гол Клаудиньо — за 5.00. Результативный удар Пауло Дибалы оценён в 2.35.
Ставки на пенальти принимаются за 2.50, на удаление — за 3.60.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.
Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Барселона».
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