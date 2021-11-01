«Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Динамо» Киев — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» в один мяч или ничья за 1.93.

«Очень много потерь у каталонского клуба. Не удивлюсь, если киевское «Динамо» сможет этим воспользоваться. Киевляне не так уж и плохо смотрелись на «Камп Ноу», а сейчас на своём поле плюс при, возможно, морозе «Динамо» может преподнести какую-нибудь сенсацию, так как киевляне понимают, что «Барса» сейчас настолько плоха, как не была, наверное, очень давно. Украинская команда, наверное, чувствует себя конкурентоспособной против нынешней «Барселоны».



Это как раз тот матч, когда против неё надо играть. Это, скорее всего, последний матч «Барсы» до прихода Чаве Эрнандеса, которого в России принято называть Хави. Скорее всего, он покинет свой катарский клуб и возглавит «Барселону». Лапорта хотел получить Хави к матчу в Киеве, чтобы уже в стартовом матче нового тренера был эффект именно в важной игре.



Однако в чемпионате Катара какой-то важный матч, после которого будет перерыв в чемпионате на два месяца. Это самое оптимальное время уйти. Как раз он после матча, который пройдёт 3 ноября, и вернётся домой в родной клуб.



Почему этот матч важен для «Барселоны». Пока она ещё не обеспечила выход из группы и далека от этого, поэтому надо выигрывать, чтобы дальше бороться за выход из группы, а это важно не только с точки зрения спортивного результата, но и пополнения бюджета. Катастрофическая ситуация с финансами у «Барселоны» из-за деятельности предыдущих президентов. В такой ситуации для «Барселоны» очень критично не получить большие премиальные за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Не думаю, что «Барселона» совсем уж провалится. Вряд ли она выиграет в два мяча. Поэтому мой прогноз на этот матч — победа «Барселоны» в 1 мяч или ничья. Эти два исхода могут быть самыми вероятными. Не исключено, что киевляне преподнесут сюрприз и отберут очки, сыграв вничью. Если «Барселона» выиграет, то, скорее всего, это будет минимальная победа».

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