«Аталанта» — «МЮ»: во сколько начало матча, какой канал покажет, сыграет ли Роналду

2 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 1». Форвард «МЮ» Криштиану Роналду попал в заявку на матч и готов выйти на поле.
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Аталанты» оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.98.
Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.44, на гол Криштиану Роналду — за 2.00.
Прогноз Тимура Журавеля на матч «Аталанта» — «МЮ».
Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Барселона».
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