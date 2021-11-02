«Ювентус» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.60.



«Зенит» в рамках Лиги чемпионов отправляется в гости в Турин играть, наверное, самый важный матч в групповой стадии. Мы помним, чем всё закончилось на «Газпром Арене», когда «Зенит» не выстоял и проиграл в самой концовке 0:1.



«Зенит» показал и футбол сдержанный, потом, правда, отыгрался на двух московских командах в РПЛ. Забил семь голов «Спартаку» и четыре — «Динамо». Видно, что «Зенит» сейчас находится в очень хорошем состоянии.



С другой стороны, у «Зенита» всё же коротковата скамейка запасных. Травмы Дугласа Сантоса и Кузяева — это серьёзные потери. Мне кажется, что на второй тайм «Зениту» может и не хватить силёнок с учётом тех изменений в составе, которые, может быть, сделает Сергей Семак.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Ювентус» — «Зенит».

«Ювентус», в свою очередь, после матча с «Зенитом» проиграл два матча подряд в чемпионате Италии. Сначала дома уступил «Сассуоло», а затем на выезде проиграл «Вероне». Надо признать, что в этих матчах «Ювентус» смотрелся не очень плохо. «Ювентус» проведёт матч за выход в плей-офф. Девять очков у команды Аллегри, ни одного пропущенного мяча, и в случае победы место в плей-офф будет обеспечено. Даже если и не проиграет «Зениту», то практически с первого места выйдет из группы.



«Ювентус» после двух поражений постарается реабилитироваться, а «Зенит» исторически против итальянских команд играет не очень здорово. Даже несмотря на хорошую форму «Зенита», «Ювентус» всё равно фаворит и выиграет в этой встрече.



Просто победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 1.60. Если кому-то этот кэф кажется мелковатым, то можно взять победу «Ювентуса» через тотал матча больше 4.5 мяча. Это исключительно мои мысли, а дальше уже думайте сами. Мне кажется, что «Зенит» в этой группе может нацелиться на выход с третьего места в Лигу Европы. «Мальмё» тут совсем слабый», — сказал Генич.

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