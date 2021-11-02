«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Владимира Стогниенко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.73.
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед», Лига чемпионов, вторник. Норвежец нашел удачную схему. Вот эти самые 3-5-2, которые замаскировали все недостатки «Манчестер Юнайтед». Таким образом, Уле-Гуннар сумел разгромить «Тоттенхэм», обезопасив себя от немедленной отставки.
Теперь логично сохранить и тактику, и тот же стиль футбола, плюс с «Аталантой» связаны приятные воспоминания. Мы помним те волевые 3:2. Может быть, воспоминания и помогут в новом матче.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Зенит».
В принципе, «Аталанта» сейчас соперник проходимый, которого можно обыграть. «Аталанта» неплохо идёт в Серии А, но всё-таки не так ярко, как в прошлом сезоне. Плюс ко всему команда не очень надёжна в обороне. То, что ей забил три мяча «Манчестер Юнайтед», это вовсе не случайно.
Если сейчас посмотреть статистические показатели, то по количеству и остроте допущенных моментов «Аталанта» идёт на пятом месте с конца. Это и неудивительно, поскольку очень много важных для Гасперини футболистов травмированы и играть не могут.
В общем, у «МЮ» неплохие шансы сохранить тот же настрой и продолжить возвращение, не знаю, сколько оно продлится. Выберу такой вариант на этот матч — «Манчестер Юнайтед» с форой (0)», — сказал Стогниенко.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Аталанта» — «МЮ».
Прогноз Тимура Журавеля на матч «Аталанта» — «МЮ».
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