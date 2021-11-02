«Ювентус» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.60.
«Старая синьора» показывает стопроцентный результат в нынешней Лиге чемпионов. Справедливости ради убедительными победы над «Челси» (1:0) и «Зенитом» (1:0) не назовёшь. Во внутреннем первенстве только дела не очень — команда лишь девятая в турнирной таблице.
На мой взгляд, «Ювентус» явный фаворит этой встречи, как бы не хотелось верить в обратное. Первая встреча в Санкт-Петербурге получилась тяжёлой, но дома итальянцам будет проще.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Зенит».
Сине-бело-голубые находятся в хорошей форме и уверенно лидируют в чемпионате России, переиграв прямого конкурента московское «Динамо» (4:1) в эти выходные. В Лиге чемпионов остаются шансы только благодаря крупной победе над шведским «Мальмё» (4:0).
Предполагаю, что на выезде петербуржцы не смогут дать бой и будут лучше готовиться к играм с прямыми конкурентами. Гости потратили много сил на два предыдущих тура внутреннего первенства», — сказал Павлюченко.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.
Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Зенит»?
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