«Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 2 ноября

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Барселона» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.72.



«Динамо» Киев сыграло вполне достойный матч с «Барселоной». С тех пор очень много изменений случилось в «Барселоне». Не думаю, что новому тренеру будет по силам восстановить командную игру, хотя определённый всплеск, подъём, наверное, должен случиться.



По первой игре можно судить о том, что на своём поле киевское «Динамо» вполне может создать определённые проблемы «Барселоне». Для того чтобы выиграть этот матч, придётся очень сильно потрудиться. Тем более что «Динамо» хорошо понимает историю в этой группе.

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С «Баварией» там не может быть никакой конкуренции. С «Бенфикой» будет очень сложно, потому что ответный матч в Португалии. Поэтому игра с «Барселоной» — это чуть ли не единственная возможность получить минуту славы.



Предполагаю, что «Динамо» должно сыграть в хороший, качественный футбол. Футбол открытый, ни в коем случае нельзя запираться и ставить «автобус» против «Барселоны», потому что это бесперспективно.



Мой выбор ставки на этот матч — «обе забьют» с коэффициентом 1.72», — сказал Андронов.

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