«Ювентус» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.



«Зенит» после двух ярчайших побед в чемпионате над «Спартаком» и «Динамо» отправляется в Турин, чтобы попытаться зацепиться за борьбу в группе. Обязательно нужно выигрывать, чтобы побороться с «Челси». Да, это маловероятно, но необходимо биться, ловить свой шанс.

Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Зенит»?

Прогноз Виктора Гусева на матч «Ювентус» — «Зенит».

«Ювентус» сейчас не очень хорош, проиграл подряд два матча в чемпионате — «Сассуоло» и «Вероне». Догнать «Милан» и «Наполи» уже практически нереально. Отрыв очень большой. Но сейчас «Ювентусу» просто нужно поймать свою игру. Вроде бы в какой-то момент показалось, что всё налаживается, возвращается прежний «Ювентус». Но вспышка долго не продлилась.



Думаю, и этот матч будет низовым. «Зенит» станет играть аккуратно, в три центральных защитника. А у «Ювентуса» наверняка выйдут не все основные игроки. Нужно готовиться к чемпионату, в Лиге чемпионов запас большой — 6 очков от «Зенита», а впереди домашний матч с «Мальмё». Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Думаю, и 0:0 может быть, и 1:1, или же кто-то минимально выиграет», — сказал Титов.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Зенит».

Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».

Ставка на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.