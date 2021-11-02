«Севилья» — «Лилль»: прогноз Константина Генича на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Лилль» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.



«Мы помним, что было в предыдущей встрече этих команд. При минимуме моментов команды ничего толком создать не смогли (0:0). Вообще, «Севилья» — одна из самых скучных команд в нынешнем европейском сезоне. Понятно, что бывают прозрения, перестрелки, как с «Леванте», когда 8 мячей было забито. Может, тогда дневной матч так повлиял на команду Лопетеги. Но, в принципе, не в её стилистике столько позволять создавать моментов сопернику, да и самим так качественно играть в атаке.



Учитывая ситуацию в группе, учитывая, что «Севилья» пока не побеждает, с трудом наскребает очки, она постарается этот «Лилль» обыграть. Тем более французский клуб оставил столько сил в матче с «ПСЖ». Тогда очень хороший первый тайм выдал «Лилль», но мастерство парижского клуба никуда не делось.



Здесь, я думаю, игра пойдёт на тактических нюансах, вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.75», — сказал Генич.

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