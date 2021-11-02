Карен Хачанов — Микаэль Имер: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Париже

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Париже Карен Хачанов — Микаэль Имер.



Ставка: победа Хачанова с форой (-3) за 1.66.



«Первый круг турнира во Франции. 25-летний россиянин Карен Хачанов (31-я ракетка мира) играет с 23-летним шведом Микаэлем Имером. Этот теннисист прошёл через квалификацию.



Имер — темнокожий швед американского происхождения. К нему было много внимания, многие считали его очень перспективным, думали, что это будущая звезда. На данный момент швед занимает невысокое 97-е место в рейтинге. Статистика в сезоне у него не очень-то и впечатляющая: 17 побед и 17 поражений. В трёх последних турнирах он проигрывал в первом же круге. Даже в Санкт-Петербурге он проиграл Донскому (171-й ракетке мира). Имер очень нестабильный игрок.



У Хачанова в этом сезоне 34 победы и 23 поражения. Однажды уже они встречались между собой, и Карен тогда победил. Было это в прошлом году на Открытом чемпионате Австралии. Матч получился очень непростым – пятисетовым. Сейчас Хачанов в лучшей форме, хорошее выступление на Олимпиаде, дошёл до полуфинала Кубка Кремля. Думаю, что Хачанов должен разобраться с Имером. Проблем у Карена возникнуть не должно. Ставим на победу Хачанова с форой (-3)», — сказала Петрова.

Прогноз Надежды Петровой на матч Даниил Медведев — Илья Ивашко.